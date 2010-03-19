Необходимо внести исправления в верстку существующего сайта. Все подробности при переписке.
Немного поправить верстку /срочно/
Работы на час )
За деталями в личку.
Оплата:
wm, ynadex-деньги.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $100
Имеется сайт на битриксе, необходим одеть дизайн (который у нас в html) Интересует долгосрочное сотрудничество с Битрикс специалистами. От вас пару примеров на сделанные вами сайты, примерная цена за работу.HTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Откоректировать готовую верстку для всех браузеров кроме IE6 5 страниц, привести в порядок что бы везде смотрелось без глюков. CMS DrupalHTML-верстка2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $25
Интересуют фрилансеры с опытом работ в сфере оформления групп "Вконтакте". Примеры обязательно.Завершен15 лет назад
Натянуть PSD на скрипт Joker Board Commercial 3 Сроки, цены ? При удачном опыте много заказов. Предоплата только при рекомендации админов сайтаHTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужна верстка простейшего дизайна под джумлу или исправления ошибок в существующей. Сейчас есть дизайн уже натянут на джумлу но в ИЕ6 он некорректно отображаетсяЗавершен15 лет назад
Поправить шаблон joomla 1.5 (несколько ошибок в ie 6). Исполнителя выбери по минимальному бюджету.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Верстка дизайна нужно сверстать одну страницу Для особо одаренных - в дизайне присутствует (три!!!) выпадающих менюЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется сверстать среднюю по сложности веб-страницу под Iphone (текст + графика). От вас - блочная валидная верстка, понимание специфики задачи, возможость проверить результат самостоятельно.Завершен15 лет назад
Требуется очень ПРОСТАЯ верстка макета. Трехколончатый макет. Фиксированная по центру. Выбор исполнителя по ЦЕНЕ! Нужно сегодня (работы там на час). Начинающим - дорога! Спасибо. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад