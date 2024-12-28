Требуется выполнить верстку интернет-магазина на платформе Тильда согласно предоставленному макету из Фигмы. Бюджет на выполнение заказа составляет 20 тысяч рублей. Исполнитель должен быть готов к детальной проработке дизайна и обеспечению качественной адаптивности.
Необходима доработка дизайна и верстка сайта по макету figma
есть макет сайта-магазина без e-comerce необходимо адаптировать магазин под новые условия и реалии ТЗ будет приложено в лс кандидатам просьба откликаться с опытом чистой разработки для дальнейшей интеграции сайта, макет будет приложен ниже
для рассмотрения заявки в ее начале укажите eshop24
кандидаты без этого текста рассматриваться не будут
https://www.figma.com/design/ISN6bXL4Ai8MHr69qqkCvh/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.-(Community)?node-id=0-1&t=QNmnqGHTMj6ztJGD-1
Выбранный исполнитель
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