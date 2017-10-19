Необходима сверстать одноэкранный сайт работы не много

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен63 заявки627 просмотров

Есть сайтик небольшой нужно его сверстать , фото прикрепил

8 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

iwebdesing
Станислав 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень благодарен Станиславу, очень качественно и быстро проделал работу. Вопрос пореккомендую ли я его, да, однозначно. Хороший и отзывчивый парень!
Владимир хороший заказчик . Четко ставит задачи и все предельно и ясно без воды лояльно относится к правкам . Рекомендую к сотрудничеству .

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iwebdesing
Станислав 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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