Необходимо размещение сверстанных страниц на Facebook

$88
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки144 просмотра

Есть готовые сверстанные страницы для Facebook, их нужно правильно повесить на внутренние страницы. Все вводные могу оперативно предоставить.

10 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$88
3 дня
Скорость отличная, работы выполняются на высоком уровне + была оказана помощь в поиске разработчика + Александр показал класс не только в верстке но и в работе с социальной сетью Facebook и размещением на ней внутренних страниц и верстке под них.
Спасибо большое за интересный проект! Не впервые сотрудничаем! Все замечания по делу, задачи всегда интересные. Никогда не работал раньше с FB, но Павел доверил мне работу и кроме хорошей оплаты я получил огромный опыт на будущее! Спасибо за доверие и очень приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лендинг пейдж

    Сделать шаблон и сверстать ЛП. Кроссбраузерность и адаптивная вёрстка. Видеофон.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменение шаблона Wordpress

    $10

    Есть сайт http://blesque.ch/ Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/ Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстка лендинга

    $27

    Требуется верстальщик лендингов (5-7 экранов), бюджет 1400руб. Тематика - услуги дизайна интерьера Кандидатам вышлю подробное тз

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт визитку

    Для магазина эротических товаров (секс шоп) нужно сверстать сайт на 5 страничек, типа визитки. Главная страничка, о нас, акции, колонка новостей, полезные статьи, контакты. Ждем предложения, и по цене и по выполнению данной работы. ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта.

    Всем привет. Необходимо добавить на наш сайт страницу и оформить её как по данному образцу http://pmvf-team.com/.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется вёрстка продающего сайта

    $29

    Необходима вёрстка продающего лендинга с формами захвата контактов и отправки их на почту. Также необходимо провести адаптивность дизайна к разным мобильным устройствам и установить кнопки для заказа. Макет предоставлю кандидатам.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка мобильной версии сайта

    Необходимо сверстать страницы для мобильной версии сайта http://fastcontractorleads.com Основное требование — резиновость, чтобы на разных устройствах и разрешениях менялся только масштаб. Верстка нужна с нуля, bootstrap3 не интересует. Макеты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Коректировка верстки

    Движок опенкарт. Но править в шаблоне ничего не нужно. Что необходимо править в коде, пишите – будем вносить в код. Править ксс можно прямо на серваке. ...

    Opencart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад