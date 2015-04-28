Необходимо размещение сверстанных страниц на Facebook

Спасибо большое за интересный проект! Не впервые сотрудничаем! Все замечания по делу, задачи всегда интересные. Никогда не работал раньше с FB, но Павел доверил мне работу и кроме хорошей оплаты я получил огромный опыт на будущее! Спасибо за доверие и очень приятное сотрудничество!