Сделать шаблон и сверстать ЛП. Кроссбраузерность и адаптивная вёрстка. Видеофон.
Необходимо размещение сверстанных страниц на Facebook
Есть готовые сверстанные страницы для Facebook, их нужно правильно повесить на внутренние страницы. Все вводные могу оперативно предоставить.
Выбранный исполнитель
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