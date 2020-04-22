Необходимо реализовать эффект прокручивания в верстке

Добрый вечер всем. Требуется доверстать лендинг на Bootstrap (есть .psd, шрифты, иконки + сам архив с кодом). Требования к разметке [url=https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1qbCaqy8v9UCF3cg5qtYEKmxH5FG_HkiA7hHglKl0GMk/edit?usp=sharing[/url] Информация по блокам: Заглавное изображение с информацией и кнопкой. Изображение есть в отдельном файле. Иконки в svg формате. При ...