Необходимо реализовать эффект прокручивания в верстке

Всем привет! Необходимо сверстать новый дизайн на действующий сайт. Сайт действующий: [url=https://bober.kz/]https://bober.kz/ [/url]Необходимо сверстать главную страницу, страницу о компании, страницу по материалам (примерно от 20 категории ((виды материалов)): Заполнение товарами будем заниматься сами. Работу необходимо сделать качественно и в ...
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Здравствуйте. Есть архив верстки.
На макете есть небольшой барабан, который должен быть зациклен.
На данный момент он не зациклен, и поэтому это выглядит не так хорошо.
Нужен опытный фронтенд разработчик, который сможет справиться с данным заданием.
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