Необходимо сверстать и натянуть файл PSD на работающий блог

HTML-версткаЗавершен7 заявок207 просмотров
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Необходимо шаблон во вложении натянуть на сайт : http://amstafkomanda.ru/

главная + 7 страниц. Работаю только по безопасной сделке. Никаких предоплат

6 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$70
4 дня
Все сделано на высшем уровне. Обращайтесь, не пожалеете
Все прошло отлично! Рекомендую Сергея к сотрудничеству.
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