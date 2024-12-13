Необходимо выполнить HTML-верстку на основе прикрепленного скриншота. Основное внимание уделить созданию таблиц в соответствии с предоставленным дизайном. Ожидается качественная и точная реализация.
Необходимо сверстать несколько страницы с фигмы, реакт
Необходимо сверстать несколько страницы с фигмы, реакт
понимание как работает rest api, только десктоп.
Прототип готов в фигме.
Подключаем к апи несколько методов.
Сообщите цену и сроки , прототип по запросу на отклик
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