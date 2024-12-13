Необходимо сверстать несколько страницы с фигмы, реакт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок433 просмотра

Необходимо сверстать несколько страницы с фигмы, реакт

понимание как работает rest api, только десктоп.

Прототип готов в фигме.

Подключаем к апи несколько методов.

Сообщите цену и сроки , прототип по запросу на отклик

FigmaReactREST APIВерстка страницИнтеграция API
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