Необходимо сверстать одноэкранный сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен52 заявки532 просмотра

Нужно сверстать сайт в один экран. Фото прикрепил. 

8 лет назад
uzda5709
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$70
1 день
Очень крутой специалист. Все сделал вовремя и очень быстро. Всегда на связи. Знает какие вопросы задавать. Конечно если спросят знаю ли я специалиста, я посоветую Орхана. Большое спасибо за работу!
Владимир показал себя как отличный заказчик, который четко ставит свои цели и описывает их в ТЗ, после чего тебе остаеться только придерживаться их. Однозначно рекомендую к сотруднчеству.

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webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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