Необходимо внедрить красивый чекбокс

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Закрытнет заявок119 просмотров

В модуле сравнения для viruemart есть checkbox, который нужно заменить на красивый checkbox.

14 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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