Требуется свертстать 5ть однотипных сайтов (структура вообще одинаковая) и натянуть на WP (cms ки установленны). Пример диза прилагаю. Все шаблоны http://narod.ru/disk/25976931001/green.zip.html
Необходимо внедрить красивый чекбокс
В модуле сравнения для viruemart есть checkbox, который нужно заменить на красивый checkbox.
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