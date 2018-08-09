Исходники макета https://drive.google.com/open?id=1W5mh-KU_RUbFHizY2wjfegViDz6E8O8n архиве папки: pages - здесь исходники страницe lements - ui-файл, слайды блока "хоккей", формы font - шрифты - Сверстать, привязать к какой нибудь админке ...
Несколько коректив сайта на OpenCart
Приветствую фрилансеры!
Нужно сделать несколько корректив почти все связаны с версткой.
Жду заявок от людей умеющих работать на OpenCart.
Заявки фрилансеров
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