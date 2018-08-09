Несколько коректив сайта на OpenCart

Добрый день! Сможете ли выполнить срочный заказ в короткие сроки? Одна страница сайта с поп-ап окном. Если возьметесь, потом еще отдельную страницу с регистрацией вам отдадим. Просьба оценить сроки и стоимость по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1_srK069KRsJCyj_BC4JRn8kgcHhH4Y4LYVsaCxc3GYk/edit?usp=sharing