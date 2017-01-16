Несколько простых задач по верстке

1. На 2-х сайтах нужно чтобы блок с контекстной рекламой зафиксировать в верхней части браузера, чтобы оно при скролинге всегда было в верхней части экрана.

2. Нужно поправить верстку в одном сайте, см вложение, при открытии выпадающей формы список прячется под другой блок. См вложение. Пробовал убрать скрытием стиля "overflow: hidden", но другие вещи из-за этого слетели...

Пишите цену, оставляйте скайп и когда можете приступить.