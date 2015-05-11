Незначительные правки на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок297 просмотров

У нас добавился еще один автосервис (г.Минск, ул. Липковская, 2-Б) и соответственно это нужно отобразить на сайте: http://e-lion.by/

1) Заменить контакты на сайте в шапке и в футере:

http://joxi.ru/V2Vng4XckJ8y2v

http://joxi.ru/brRDpJRCOzBV21

Адрес автосервисов:

г.Минск, ул. Бядули д.13

въезд с ул. Захарова 53

г.Минск, ул. Липковская, 2-Б

въезд с МКАД

2) Так-же добавить в контактах адреса и фото и карты:

http://e-lion.by/kontakty.html

10 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Все супер, спасибо!
Вячеслав приятный в общении заказчик,дает четкое задание которое соответствует цене и поставленой задаче. С оплатой нет проблем.Рекомендую

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
10 лет назад