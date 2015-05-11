Сделать новую адаптивную, кроссбраузерную верстку (html5, css3) главной страницы сайта http://schastie.by/
Незначительные правки на сайте
У нас добавился еще один автосервис (г.Минск, ул. Липковская, 2-Б) и соответственно это нужно отобразить на сайте: http://e-lion.by/
1) Заменить контакты на сайте в шапке и в футере:
Адрес автосервисов:
г.Минск, ул. Бядули д.13
въезд с ул. Захарова 53
г.Минск, ул. Липковская, 2-Б
въезд с МКАД
2) Так-же добавить в контактах адреса и фото и карты:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется на основе готовых PSD-макетов сделать кросс-браузерные адаптивные шаблоны под Joomla 3. Всего 2 макета общедоступной части (главная и типовая внутренняя) и 4 макета закрытой части. В отдельных файлах указаны все hover'ы для всех макетов. ...Завершен10 лет назад
Дизайн верстка страницы описания продукта -не сайт не лендинг Нужен легкий европейский стиль( концепция в стиле iOS6)-все линии и иконки в подобном стиле 15 миниблоков с функциями Например один из ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Тут нужны базовые знания html и редактор изображений, который позволяет быстро увидеть координаты точки в картинке (например, xNview) Пример карты, если не знаете, как это делается: http://htmlbook.ru/html/map Пример кода, который мне ...Завершен10 лет назад
- $10
Требуется сверстать одно письмо. Оно во вложении.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
http://work-at.me - на главной странице есть блок с 4мя этапами использования агрегатора фриланс проектов. На данный момент она вставлена картинкой, необходимо сверстать картинку с учетом адаптивности.HTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для действующего интернет-магазина нужно сделать адаптивную верстку, попутно внеся некоторые предварительно согласованные изменения. Делаем 4 страницы - главная, страница категории, страница товара, информационная (текстовая страница). Что конкретно нужно сделать ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
ТЗ для сайта: Необходимо найти уже готовый HTML-шаблон без привязки к какому-либо движку и немного уникализировать. В результате должно получиться 3 страницы: 1) Главная - с баннером и тремя блоками ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть 5 PSD макета контентной части дизайна сайта, их нужно отверстать под дизайн который уже есть.Закрыт10 лет назад