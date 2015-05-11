Незначительные правки на сайте

У нас добавился еще один автосервис (г.Минск, ул. Липковская, 2-Б) и соответственно это нужно отобразить на сайте: http://e-lion.by/

1) Заменить контакты на сайте в шапке и в футере:

http://joxi.ru/V2Vng4XckJ8y2v

http://joxi.ru/brRDpJRCOzBV21

Адрес автосервисов:

г.Минск, ул. Бядули д.13

въезд с ул. Захарова 53

г.Минск, ул. Липковская, 2-Б

въезд с МКАД

2) Так-же добавить в контактах адреса и фото и карты:

http://e-lion.by/kontakty.html