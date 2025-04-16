Нужен фронтенд-разработчик для исправления дизайна и навигации моб.вер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок23 просмотра

После последнего обновления изменился дизайн сайта, и навигация на мобильной версии не работает. Необходима оперативная правка — восстановить или адаптировать меню и убедиться, что всё корректно отображается на мобильных устройствах.

Жду отклики от разработчиков, готовых приступить немедленно.

Оплата по договорённости.

Пишите с примерами работ или коротким описанием опыта.

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