Есть сайт, самописный: http://stiralochkin.ru Надо переверстать в HTML5, CSS3. При этом обеспечить: Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) Валидность, полное соответствие стандартам W3C. SEO оптимизация. и т.д. CMS не предлагать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный верстальщик для пост.сотрудничества. Проекты различной сложности, много JS.
Оплата - unistream, WMZ.
Требования:
- уверенные знания HTML5, CSS3, JS (jQuery)
- блочная кроссбраузерная верстка
- быть на связи по скайпу голосом и уделять работе не менее 5 часов в день
Предпочтение отдается фрилансерам с опытом работы.
Обязательно указать свои почасовые ставки в USD!!!
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