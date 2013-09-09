Нужен опытный верстальщик для пост.сотрудничества

Отличный заказчик. Четко формулирует свои требования, всегда на связи. За время работы не только отвечал на все поставленные вопросы, но еще и помогал некоторые из них решать. Оплата своевременная и в полном объеме. Пунктуальность и личные качества заказчика на высоком уровне. Работой доволен.