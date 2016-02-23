Нужен разработчик для создания web-сайта детского сада

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок425 просмотров

Нужен простой веб-сайт информирующей направленности о работе детского сада - клуба, есть дизайн (требует небольшой доработки) логотип, слоган, и готовый бриф. Сроки очень сжатые.

9 лет назад
Mariazamakhova
Мария 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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