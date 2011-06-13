Нужен сайт для онлайн игры "Драконика"

Необходимо доработать сайт www.рубщик.рф (CMS WordPress): 1. переделать верстку шапки сайта 2. сделать/запустить модуль каталога проектов (как в интернет-магазине) - каталог должен быть удобный, универсальный - с фотографиями - с описанием - с проектами "мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список всего, что требуется на сайте:
ЛК, форум, статья о сервере, топ гильдий, список забаненых, админы/модеры, правила сервера, эвенты, регистрация для входа в игру.
надо примерно как сдесь, только с форумом.
Вроде всё объяснил.
Если кто то заинтересуется большая просьба написать в скайп: prapor4895.
Заранее большое спасибо
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