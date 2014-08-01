Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.
Нужен верстальщик для одностраничника
Нужны услуги верстальщика для создания лэндинг пейдж. Оплата 56$. При обоюдном интересе и согласии воможно постоянное сотрудничество по заказам на одностраничники.
Заявки фрилансеров
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