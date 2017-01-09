Здравствуйте. Требуется разработать и сверстать адаптивную Landing страницу для проекта agingportfolio.com. Так же нужен еще один Layout (не адаптивный) для служебной части сайта в том же дизайне и форма авторизации. В дизайне ...
Нужен верстальщик. Есть готовый дизайн интерфейса
Приветствую! Есть готовый дизайн интерфейса и надо этот дизайн сверстать. Ссылка на кликабельны макет: marvelapp.com/1c7g71d/scr...Напишите свой скайп, цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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