Нужен верстальщик. Есть готовый дизайн интерфейса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок300 просмотров

Приветствую! Есть готовый дизайн интерфейса и надо этот дизайн сверстать. Ссылка на кликабельны макет: marvelapp.com/1c7g71d/scr...Напишите свой скайп, цену и сроки.

8 лет назад
igarok92
Игорь 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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