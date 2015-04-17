Нужна адаптивная верстка (+немного дизайна в оформлении)

Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой.

Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути нужен такой же дизайн, но более элегантный + адаптивность), при этом добавить нормальный шрифт, оформление списков, заголовки h1 h2 h3 и т.д. Возможно предложить свой вариант оформления содержания(без изменения html кода).

Вот пример странички http://4ownbiz.ru/business-articles/s-chego-nachat-otkrytie-svoego-malogo-biznesa-instrukciya.html

Сколько будет стоить такая работа? Буду ждать предложений.