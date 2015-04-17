Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282 в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь ...
Нужна адаптивная верстка (+немного дизайна в оформлении)
Есть информационный сайт с готовым шаблоном. Верстку этого сайта делал сам, сайт достаточно простой.
Нужно доработать, переделать верстку или сделать с "нуля" (например на bootstrap), при этом структура менять не нужно (по сути нужен такой же дизайн, но более элегантный + адаптивность), при этом добавить нормальный шрифт, оформление списков, заголовки h1 h2 h3 и т.д. Возможно предложить свой вариант оформления содержания(без изменения html кода).
Вот пример странички http://4ownbiz.ru/business-articles/s-chego-nachat-otkrytie-svoego-malogo-biznesa-instrukciya.html
Сколько будет стоить такая работа? Буду ждать предложений.
Заявки фрилансеров
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