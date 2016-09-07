Нужна адаптивная верстка несложного макета

Прикреплен уменьшенный в 3 раза макет для верстки.

Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen): для мелких экранов - в 1 колонку (оба меню прячутся в 2 отдельных иконки "три полоски"), а для крупных - в 2 колонки (левая с меню - фиксированной ширины, а правая с контентом - резина на всю оставшуюся ширину экрана).

Только для опытных фрилансеров (с отзывами)!

Указывайте срок и цену.