Нужна адаптивная верстка несложного макета

Задача: Темизировать фильтры и поместить в блок (блок имеется) на странице "мероприятия", на примере сайта юлмарта(https://www.ulmart.ru/search?string=samsung+galaxy&category=80252&sort=1&rec=false), чтобы каждый раздел можно развернуть и поставить галочку, а текущее меню с лева убрать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикреплен уменьшенный в 3 раза макет для верстки.
Нужна адаптивная "резина" HTML5+CSS3 (чтобы верстка подстраивалась под разрешение экрана через @media screen): для мелких экранов - в 1 колонку (оба меню прячутся в 2 отдельных иконки "три полоски"), а для крупных - в 2 колонки (левая с меню - фиксированной ширины, а правая с контентом - резина на всю оставшуюся ширину экрана).
Только для опытных фрилансеров (с отзывами)!
Указывайте срок и цену.
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