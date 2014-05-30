Нужна адаптивная верстка сайта. Для всех видов моб. устройств. Меня интересует за какие сроки и суммы вы сможете сделать данную работу. За дополнительной информацией обращайтесь в мой скайп.

Заявки принимаем только от специалистов из Украины.