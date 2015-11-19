Нужна адаптивная верстка сайта

Здравствуйте. Есть psd макет сайта. Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress. Предлагайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет страниц здесь. https://www.dropbox.com/sh/m6taaf6pza0bobs/AAA4D0jqXPwmIUzk3Sy_9SMxa?dl=0
+ еще по 1 странице в 5-6 экранов для каждой версии сайта.
Просьба внимательно ознакомиться с макетами. ТЗ – исполнителю.
Требования к верстке:
- Кроссбраузерность
- Отсутствие ошибок
-. Высокая скорость работы
- Адаптивность
Шаблонные ответы – в отказ.
Без опыта и отзывов – прошу не тратить время.
Прошу указать:
1. Сроки
2. Сумма
Готов ответить на все вопросы!
БЕЗ ПРЕДОЛАТЫ. Оплата поэтапная.
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