Нужна адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок271 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Макет страниц здесь. https://www.dropbox.com/sh/m6taaf6pza0bobs/AAA4D0jqXPwmIUzk3Sy_9SMxa?dl=0

+ еще по 1 странице в 5-6 экранов для каждой версии сайта. 

Просьба внимательно ознакомиться с макетами. ТЗ – исполнителю. 

Требования к верстке: 

- Кроссбраузерность 

- Отсутствие ошибок 

-. Высокая скорость работы 

- Адаптивность 

Шаблонные ответы – в отказ. 

Без опыта и отзывов – прошу не тратить время. 

Прошу указать: 

1. Сроки 

2. Сумма 

Готов ответить на все вопросы! 

БЕЗ ПРЕДОЛАТЫ. Оплата поэтапная. 

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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