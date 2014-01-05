Нужна кроссбраузерная верстка psd макета

Прикреплен в уменьшенном виде несложный макет для верстки. Вёрстка должна быть "легкой" (т.е. без картинок больше 100кб), кроссбраузерной (FF, Opera, Chrome, IE7), обработчик формы программировать не надо.

Обязательно указывать срок выполнения и цену.

p.s. Новичкам верстки заявки подавать не надо, только для опытных верстальщиков!