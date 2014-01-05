Требуется верстальщик для верстки psd-макета под движек question2answer. Макетов много. Как верстать шаблоны описано тут http://www.question2answer.org/themes.php Жду Ваши предложения и АДЕКВАТНЫЕ цены за верстку макета.
Нужна кроссбраузерная верстка psd макета
Прикреплен в уменьшенном виде несложный макет для верстки. Вёрстка должна быть "легкой" (т.е. без картинок больше 100кб), кроссбраузерной (FF, Opera, Chrome, IE7), обработчик формы программировать не надо.
Обязательно указывать срок выполнения и цену.
p.s. Новичкам верстки заявки подавать не надо, только для опытных верстальщиков!
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