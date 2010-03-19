Нужна помошь по созданию psd или html шаблона.

Вообшем нужен человек который поможет как бы собрать шаблон по частям. я работаю с фотошопом но никогда не делал шаблоны. скажем так я знаю как должно выгледеть и могу показать как выглядят отдельные части, верхушка блоки и тп. Вообшем нужно работать по инструкажу через аську. Если у вас есть опыт по созданию шаблона в adobe .psd или в вёрстке HTML пишите.

Бюджет не большой, и дизайн вам создавать не нужно такчто выберу веблансера подешевле!