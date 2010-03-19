Нужна помошь по созданию psd или html шаблона.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки259 просмотров

Вообшем нужен человек который поможет как бы собрать шаблон по частям. я работаю с фотошопом но никогда не делал шаблоны. скажем так я знаю как должно выгледеть и могу показать как выглядят отдельные части, верхушка блоки и тп. Вообшем нужно работать по инструкажу через аську. Если у вас есть опыт по созданию шаблона в adobe .psd или в вёрстке HTML пишите.

Бюджет не большой, и дизайн вам создавать не нужно такчто выберу веблансера подешевле!

HTML
15 лет назад
JLang
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HapuK
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отлично справился, доделал задачу до конца, соблюдал все желания!
Отличный заказчик, предоставил максимальную информацию о том что хотел увидеть :)

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HapuK
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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