Нужна верстка макета

HTML-версткаЗавершен11 заявок248 просмотров
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Нужна верстка макета в приложение макет жду от вас условий работы 

Макет тут  https://ibb.co/KKt1FGv от вас сроки и бюджет

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
evgeniy
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$61
2 дня
WMZ
Огромное спасибо за проделанную работу! Приятно общаться, всегда на связи и доводит дело до конца. Могу действительно только рекомендовать т.к. сами также продолжаем с ним сотрудничать. Безусловно рекомендую всем, кто хочет получить хороший результат. Спасибо за сотрудничество! Быстрая и качественная работа. Верстку выполнил даже раньше срока. Никаких замечаний и правок по работе не было. Рекомендую.
Доволен работой с клиентом, никаких лишних правок, все по делу. Вовремя принял работу, вовремя оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!