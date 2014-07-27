Нужна верстка нескольких простеньких страниц

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок267 просмотров

Нужна верстка нескольких простеньких страниц.

Таких страниц буде 6-8

11 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка темы для MaxyStore(OpenCart) + настройка

    $250

    Верстка и настройка темы для MaxyStore + настройка движка (при необходимости установка нужных модулей) 2 этапа(оплата 50/50): - верстка статичная - интеграция в движок + настройка. Верстка ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка для Битрикс с применением AJAX

    Здравствуйте. Нужна верстка интернет магазина, наподобии mebel-mr.ru Главная (слайдер, AJAX меню) Категория АJAX подгрузка товаров (как на mebel-mr.ru) Товар Ничего сложно (слайдер для товаров когда увеличиваешь) ...

    AJAX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить стиль таблицы прайс-листа на wordpress

    Приветствую! Нужно подкорректировать стиль для таблиц прайс-листа, пример как это должно выглядеть (на втором нашем сайте) есть! Кто готов - оставляйте скайп, свяжусь в течение 5 минут! ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить запись шаблона на Wordpress

    Всем привет! Требуется выполнение следующей поправки в коде шаблона Wordpress! Конечно если на самом cms это вообще возможно!!! Есть блог! Planworld.ru Обратите внимание, сейчас записи на блоге ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт на WordPress

    Есть ТЗ с примерами дизайна, описанием разделов. Это сайт со статьями и каталогом услуг.

    WordPress
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта на VamShop

    Имеется дизайн в фотошоп, исходник по слоям. Имеется рабочий сайт и функционал на Vamshop. Нужно качественно сверстать и натянуть новый дизайн. Имеется некоторое количество jQuery скриптов.

    jQuery
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Апгрейд страницы сайта

    Добрый день! Есть рабочий калькулятор страхования на сайте. Но Заказчика не устраивает внешний вид. Сейчас калькулятор выглядит - смотреть вложение Скрин 1. А хочет, чтоб выглядел вот так как Скрин 2. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад