Здравствуйте. Требуется вёрстка главной страницы сайта. В проекте используется бутстрап 2 версии и jquery 1.7, обновить их пока невозможно. Верстать на бутстрапе не нужно, просто учтите что там используются стили от него ...
Нужна верстка одностраничника
Около 9 экранов. Кроссбраузерно.
Подробности обсуждаю с успешным кандидатом.
Заявки фрилансеров
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