Нужна верстка одностраничника

$21
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка248 просмотров

Около 9 экранов. Кроссбраузерно.

Подробности обсуждаю с успешным кандидатом.

9 лет назад
Meanastassia
Анастасия 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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