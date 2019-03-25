Нужны доработки по сайту.

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HTML-версткаЗавершен8 заявок389 просмотров
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Жду предложений с ценами и сроками. 

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5 лет назад
Khakovchanin
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
God_Of_Code
Альберт 
21 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель Работает быстро, без лишних вопросов. Работу на которую ставили сроки 2-3 дня сделал за пару часов, сделал все маленькие правки после моей проверки. Мне понравилось, буду обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, доплатил за все издержки. Рекомендую
DenisDenial15
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
МОШЕННИК И АФЕРИСТ Абсолютно не рекомендую сотрудничать с данным человеком. Договорились по цене, оплату решили делать по этапно по факту выполненных работ, этот персонаж сделал три элементарных пункта, с 15, я оплатил половину от стоимости, хотя половины работы конечно не было сделано. Ближе к вечеру, по своей глупости оплатил, на перед вторую часть, так как исполнитель начал плакать нужны деньги. И с этого момента работа встала, то праздники, то занят, то еще что-то. А в последний день поступил запрос доплатить еще, за доп услуги, которые мне будут нужны в ближайшем будущем, но основную работу делать конечно же не собирался. В итоге с обещанных, "сделаю за 1-2 дня", мурижил меня 5 дней и с работой не справился. Провалил все мои сроки, деньги возвращать отказался, аргументируя тем что выполнил какой то объем работы, а то что я не уложился в сроки это не его проблемы и это для меня должно быть бесплатно. К слову проект мелочный и другой исполнитель сегодня справился за два часа, включая все правки и мои пожелания.
Крайне не рекомендую к сотрудничеству. Занижает стоимость, и относится недобросовестно, шантажирует и вымогает. Андрей потребовал возврата полной стоимости за работу, несмотря на то что половина работы я выполнил в 1й же день выполнения проекта. Также Андрей поменял доступы без предупреждения, и отказался давать выполнить остаток работы. Шантажировал, и пишет клевету. Не рекомендую.
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