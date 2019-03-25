Нужны доработки по сайту.

МОШЕННИК И АФЕРИСТ Абсолютно не рекомендую сотрудничать с данным человеком. Договорились по цене, оплату решили делать по этапно по факту выполненных работ, этот персонаж сделал три элементарных пункта, с 15, я оплатил половину от стоимости, хотя половины работы конечно не было сделано. Ближе к вечеру, по своей глупости оплатил, на перед вторую часть, так как исполнитель начал плакать нужны деньги. И с этого момента работа встала, то праздники, то занят, то еще что-то. А в последний день поступил запрос доплатить еще, за доп услуги, которые мне будут нужны в ближайшем будущем, но основную работу делать конечно же не собирался. В итоге с обещанных, "сделаю за 1-2 дня", мурижил меня 5 дней и с работой не справился. Провалил все мои сроки, деньги возвращать отказался, аргументируя тем что выполнил какой то объем работы, а то что я не уложился в сроки это не его проблемы и это для меня должно быть бесплатно. К слову проект мелочный и другой исполнитель сегодня справился за два часа, включая все правки и мои пожелания.