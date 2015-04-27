Нужно доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок150 просмотров

Валентин, добрый день.

Нужно закончить с сайтом. 3 недели назад один фрилансер взял предоплату, сделал в районе 10% и начал тянуть время, что совершенно неприемлемо. Сроки горят синим пламенем.

Что за сайт -можно посмотреть здесь http://innatrhr.bget.ru/

Сайт на wordpress, адаптивный, слайдер - плагин Revolution.

Все страницы в псд у меня.

Сроки максимально сжатые.

Сайт должен был быть сдан перед майскими праздниками, но другой фрилансер подвел очень сильно.

Работа принимается в виде архива.

WordPress
10 лет назад
Sershir
Сергей 
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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