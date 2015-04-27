Нужно доработать сайт

Валентин, добрый день.

Нужно закончить с сайтом. 3 недели назад один фрилансер взял предоплату, сделал в районе 10% и начал тянуть время, что совершенно неприемлемо. Сроки горят синим пламенем.

Что за сайт -можно посмотреть здесь http://innatrhr.bget.ru/

Сайт на wordpress, адаптивный, слайдер - плагин Revolution.

Все страницы в псд у меня.

Сроки максимально сжатые.

Сайт должен был быть сдан перед майскими праздниками, но другой фрилансер подвел очень сильно.

Работа принимается в виде архива.