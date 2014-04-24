Нужно написать автоматический календарь на js

$5
HTML-версткаЗавершен3 заявки108 просмотров
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Слева есть блок с датой

Нужно ее автоматически менять каждую неделю/месяц

т.е. название месяца должно меняться каждый месяц автоматически + недельный промежуток

сейчас 21.04 — 27.04, по окончанию недели должен появиться другой промежуток: 28.04 — 04.05

Оплата по факту и только wmr

10 лет назад
web-expanse
Кирилл 
32 годаКанада
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Zerld
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$3
1 день
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