Нужно наверстать и привязать шаблон к джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок147 просмотров

Нужно наверстать и привязать шаблон к джумле

Шаблон стандартный. Фиксированого размера.

Сроки 2дня.

Цена 100 у.е.

Более подробнее в личке.

Joomla
14 лет назад
ZongDesign
Игорь 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работу сделал на отлично. Все четко без задержки. Одним словом - профи. Работать одно удовольствие.
Успешная сделка.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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