Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам. 5-6 страниц в PSD формате. От вас предложения и сроки. Предложения рассматриваются только из Беларуси, предпочтительно Минск.
Нужно наверстать и привязать шаблон к джумле
Нужно наверстать и привязать шаблон к джумле
Шаблон стандартный. Фиксированого размера.
Сроки 2дня.
Цена 100 у.е.
Более подробнее в личке.
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