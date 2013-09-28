Нужно отредактировать форму заказа

Добрый день! Требуется человек для создания шаблонов под SED 3.6. Знания базовые(html, css) Как делать шаблоны, откуда брать Я объясню и подскажу. Кол-во от 10 в неделю и выше. Цена за шаблон от 150 руб.(за страницы: главная, категория и страница ...
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