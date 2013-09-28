Нужно отредактировать форму заказа

Есть такая проблема. У меня на стареньком сайте затупил визуальный редактор при добавлении новости (видимо, глюкнул сам визуальный редактор): - в виндовс ХР все хорошо, все элементы интерфейса редактора на месте - а в виндовс 8 - полная ...