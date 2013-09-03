Нужно подправить верстку

Есть сайт http://demo4.tmbp.ru/

Нужно чтобы по клику картинки межу 8 и 9 этажом увеличивались.

Также нужно сделать вот такой эффект как здесь http://themes.sqrt121.com/?theme=mercurial

Эффекты реализованы но видимо конфликт библиотеки Jquery для специалиста роботы на час.

Указывайте цену и контакты (skype)