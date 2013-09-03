Нужно подправить верстку

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка146 просмотров
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Есть сайт http://demo4.tmbp.ru/

Нужно чтобы по клику картинки межу 8 и 9 этажом увеличивались.

Также нужно сделать вот такой эффект как здесь http://themes.sqrt121.com/?theme=mercurial

Эффекты реализованы но видимо конфликт библиотеки Jquery для специалиста роботы на час.

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10 лет назад
powersvolk
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
BodakYura
Юрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Приятный человек Выполнил поставленную задачу в заданный срок всем рекомендую!
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