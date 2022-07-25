Здравствуйте, уже не раз с вами работал! Надо бы сделать отправку данных в базу данных mysql через кнопку, сайт на mvc- системы проектирования! работы не много база данных уже создана, кнопка свёрстана, только надо сделать логику я думаю у вас это займёт пол часа!