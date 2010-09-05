Нужно сделать сайт резиновым

$100
HTML-версткаЗакрыт6 заявок226 просмотров
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Нужно сделать сайт без прокруток вверх-вниз и вправо-влево. Т.е - резиновым. Под все разрешения. Движется только текст скроллом. http://dgurin.com/volya/

13 лет назад
behr80
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад