Нужно сделать верстку по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок301 просмотр

Нужно сверстать страницу по макету (фигма).

В отклике хочу видеть:

  • Сколько примерно нужно времени на работу?
  • Ваша цена за час работы ?
https://drive.google.com/file/d/1BTzlUay0bDLL-3YWq2YyDnZ3KPemMB3U/view?usp=sharing
Figma
3 года назад
envoys
Марат 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Grave-Digger
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$20
3 дня
Escrow
Все хорошо, спасибо
Всё отлично

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