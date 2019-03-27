Нужно сверстать адаптивно и сделать рабочие формы на 2 языках

$40
HTML-версткаЗавершен14 заявок248 просмотров
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Верстка HTML5 +CSS3

Сделать чтоб все формы отправляли на почту

сделать дубль страницы чтоб можно было перевести текст.

5 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
5 лет назад
$40
2 дня
WMZ
Спасибо все сделал!
Всё хорошо, обращайтесь :)