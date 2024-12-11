Нужно сверстать из скриншота

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок552 просмотра

Прикрепляю файл, хотелось бы такие таблицы в формате верстки.

Верстка страниц
5 месяцев назад
Core_Daff
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