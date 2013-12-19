Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
Нужно сверстать макет главной
Добрый день. Нужно сверстать макет главной страницы по всем правилам верстки. Макет в приложении. Пишите сроки. Это не последняя работа. Нужен человек, кто будет оперативно верстать макеты. Бывает по 2-4 заказа в неделю.
Цена за данный макет 600руб.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день . Требуется ответственный исполнитель по верстке. В приложении макет. Оплата по результату. ширина должна быть 1000 пикселей или 1200 (предварительно надо посмотреть). Оплата через эл. деньги 800 руб. ...Завершен11 лет назад
- $100
День добрый! Сайт на UMI.CMS с использованием xml/xslt. Необходимо поправить верстку на сайте: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/noutbuki/ 1. Скрыть под-подрубрики, если они пустые. Например, "архивные модели", из-за которых товары отображаются как список. А ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется сделать редизайн сайта (Сам сайт покажу в личку). Помимо натяжки и настройки, требуется верстка. У меня имеется уже отрисованный макет в Psd. Макеты можете посмотреть по ...Завершен11 лет назад
Исходник, который требуется сверстать, здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей: http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm отличия новой странички от сайта: самую верхнюю ...Завершен11 лет назад
Нужна верстка одной странички, срок 18.12.2013, до 12 часов дня. Исходники отправлю исполнителю.Завершен11 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг за один день.Завершен11 лет назад
- $200
У нас есть дизайн. Его нужно сверстать и одеть на Мадженто. Простой магазин с платежкой киви. Бюджет 200$ и сроки у нас жмут.Завершен11 лет назад
- $60
Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле 10.1, сайт серии игр street fighter - streetfighter.ru Только вот еще просьба чтоб краткую новость можно было в двух вариантах как в дизе и просто ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть проблема с jQuery, иногда скрипт выполняется, иногда нет.(изменяется src изображения). Не могу понять в чем дело...HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад