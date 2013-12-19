Нужно сверстать макет главной

$18
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок277 просмотров

Добрый день. Нужно сверстать макет главной страницы по всем правилам верстки. Макет в приложении. Пишите сроки. Это не последняя работа. Нужен человек, кто будет оперативно верстать макеты. Бывает по 2-4 заказа в неделю.

Цена за данный макет 600руб.

11 лет назад
DJ_Orloff
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

soledar10
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$18
1 день
Сделал работу на все 100, даже перевыполнил. И со сроками очень удивил. Быстро и оперативно. На одном проекте работа не закончилась, буду еще прибегать к услугам Дмитрия
Все ок

Заявки фрилансеров

soledar10
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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