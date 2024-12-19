Нужно сверстать много готовых сайтов на Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок241 просмотр

нужен специалист, которые сверстает сайты на tilda один в один от оригинала или с небольшими правками, сайтов порядка 10-15 штук (одностраничники)

TildaВерстка сайтовСоздание одностраничных сайтов
4 месяца назад
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Алексей 
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Лейла
 
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HTML-верстка
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