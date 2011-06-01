Нужно сверстать на Joomla 1.6 сайт (Макет готов)

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Вебсайт для IT Аутсорс компании

есть макет дизайна

контент заполню сам, нужно только создать базовые странички под него

Требования:

*Умение натянуть готовый макет на Joomla 1.6 (движок поставить и настроить)

*Оптимизация под 1024 + резина

*Домен и хостинг уже приобретены

+ Облако тегов и вход для клиентов

более подробно по аське раскажу

(играет роль цена и качество)

Оплата производится по готовности сайта!

Срок на верстку 3 дня на доведение сайта неделя

Joomla
13 лет назад
stuffman
Виктор 
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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