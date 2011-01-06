Нужно сверстать шаблон для ДЛЕ 8.ххх

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки193 просмотра

Текущий шаблон http:// worldof masters.net

Нужно что-то в светлом стиле, а так же нужно импортировать один модуль, а так же подогнать его под дизайн.

14 лет назад
dotzic
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

daniart
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

daniart
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Работа с CSS стилями

    В странице есть такой код его нужно скрыть задав код в стилях цсс дисплай но, но есть проблема у меня не вышло так как код не заключен в див, может можно както в цсс скрыть ...

    CSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натяжка макетов на Wordpress

    Нужен в одном лице верстальщик и програмист (знание самого WP, javascript, Jquery, PHP, желательно хорошее знание англ. языка) для натяжки макетов на Wordpress, возможно долгосрочное сотрудничество. От вас ваше портфолио и цены.

    JavaScriptjQueryPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибку верстки в IE

    Есть сайт http://skidka-kupon.ru/ Если зайти на внутреннюю страницу сайта, например, http://www.skidka-kupon.ru/bigbuzzy_ru.html в IE, то можно увидеть, что не отображаются картинки (сравните эту страницу в Firefox или Opera). В качестве прототипа дизайна был взят ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Валидная кроссбраузерная верстка

    $45

    Здравствуйте,необходимо сверстать макет для Joomla 1.5/ По всем стандартам: Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше). ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка psd макета для Joomla 1.5

    $40

    Здравствуйте,необходимо сверстать макет для Joomla 1.5/ По всем стандартам: Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше). ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется верстка макета

    Добрый день! Требуется верста 7 страниц От вас кроссбраузерность, валидность, (возможно немного веб-программирования) сроки, цена. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад