Требуется выполнить HTML-верстку макетов с акцентом на высокую скорость загрузки и плавные эффекты, чтобы страницы максимально походили на мобильное приложение. Необходимо изучить все страницы макетов и указать стоимость и сроки выполнения работы.
Нужно выкачать Html страницы сайта и поправить верстку.
Нужно выкачать сайт и поправить верстку.
- Сайт должен корректно работать
- Убрать все метрики
- Убрать ссылки на другие сайты
- Весь контент должен лежать на нашем сервере
- Нужно внести изменения, поменять названия путей до контента.
Скопировать только html, стили, картинки. Сам движек не нужен, на движек не нужно натягивать.
Просто, чтобы все страницы работали, серфинг по сайту работал.
По формам отдельно:
-Фомы логин, пароль, регистация, перекидывает на поддомен. Эту страницу переложить к нам и после регистрации или логин/пасс, выводить собещение, спс за регистрацию, или при логине ваш пасс не верный. Сама регистрация не должна работать.
-Формы обратной связи, можно сделать чтобы работало, отправляла на емайл ( через смтп, готовый код есть в иннете, гитхабе)
Страницы:
-Раздел блог, можно скопировать только за 2023-2024 года
-Добавить страницу Career , сверстать ее. Инфо на страницу я дам.
Заявки фрилансеров
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