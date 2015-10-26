Переделать готовый html шаблон, согласно схеме

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Имеется шаблон http://lionbrand.ru/ , его нужно переделать согласно прикрепленной схеме, отредактировать и настроить форму отправки данных

HTML
8 лет назад
illilli
Игорь 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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