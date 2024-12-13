Є старенький та реально не працюючий сайт domenua.com.ua. Існує як дорвей. Є бажання його привести до ладу хоч зовні. Буде мною придбано шаблон.

Завдання верстальника:

Перенести 1:1 контент зі старого сайта у новий шаблон. Звісно - кросброузерність та перегляд з мобільного. Все, що там бігає та вспливає - перевести в статику. Сторінки зберігають свої урли як на старому сайті. Тексти переносяться 1:1 посторіночно. Картинки беруться старі, а недостаючі тексти чи картинки для візуально коректної верстки будуть мною додаватись. Форма перевірки домену переноситься як є, але у стилі та кольорах нового шаблону.

Термін. Терміновості виконання нема, але взялись та зробили, максимум 7 днів.

Вимоги до виконавця: знання html / css на рівні, достатньому для виконання завдання, наявність можливості контактувати у меседжерах в робочі години.

На уточнюючі запитання готовий відповісти.

Бюджет прошу пропонувати невеликий.

Оплата в грн на карту ПІСЛЯ виконанння. Або через цей сервіс завдяки Безпечним платежам.

Дякую.

Примітка. Зрозуміло, що все завдання можу виконати сам. Але нема часу. Тому вважаю новаччку потренуватись, а мені не витрачати час - то розумна ідея! :)