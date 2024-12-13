Требуется сверстать несколько страниц с использованием Figma и React. Необходимо понимание работы с REST API для десктопного приложения. Прототип готов в Figma, требуется подключение к нескольким методам API. Укажите цену и сроки выполнения заказа.
Перенести 1:1 контент зі старого сайта на новий шаблон.
Є старенький та реально не працюючий сайт domenua.com.ua. Існує як дорвей. Є бажання його привести до ладу хоч зовні. Буде мною придбано шаблон.
Завдання верстальника:
Перенести 1:1 контент зі старого сайта у новий шаблон.
Звісно - кросброузерність та перегляд з мобільного.
Все, що там бігає та вспливає - перевести в статику.
Сторінки зберігають свої урли як на старому сайті.
Тексти переносяться 1:1 посторіночно.
Картинки беруться старі, а недостаючі тексти чи картинки для візуально коректної верстки будуть мною додаватись.
Форма перевірки домену переноситься як є, але у стилі та кольорах нового шаблону.
Термін. Терміновості виконання нема, але взялись та зробили, максимум 7 днів.
Вимоги до виконавця: знання html / css на рівні, достатньому для виконання завдання, наявність можливості контактувати у меседжерах в робочі години.
На уточнюючі запитання готовий відповісти.
Бюджет прошу пропонувати невеликий.
Оплата в грн на карту ПІСЛЯ виконанння. Або через цей сервіс завдяки Безпечним платежам.
Дякую.
Примітка. Зрозуміло, що все завдання можу виконати сам. Але нема часу. Тому вважаю новаччку потренуватись, а мені не витрачати час - то розумна ідея! :)
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