Перенести часть вёрстки с одного сайта на другой

HTML-версткаЗавершен3 заявки250 просмотров
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Мы ищем профессионала, который сможет перенести часть оформления сайта с одного сайта на другой, при этом сохранив все стили (можно стили сохранить в отдельный CSS и устранить конфликты с уже существующим дизайном).

Всего необходимо перенести части с 4х страниц (ту часть, что ниже меню, но выше футера).

Ссылки находятся в этом документе: https://docs.google.com/document/d/1rKjE_5qbcmnhXQRv8BS_X_yrc0e6K56Fmax3lh_MY90/edit

От вас требуется знание CSS/HTML на должном уровне.

Прошу сразу указывать сроки и стоимость, если это возможно.

10 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Игорь вдохновил качеством работы и способностью доводить дело до победного конца. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Алексей, отличный и порядочный заказчик, с которым действительно приятно работать. Оплата своевременная, даже больше заявленной в задании. Человек по настоящему умеет ценить время и труд других. Рекомендую всем, для работы в дальнейшем!
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