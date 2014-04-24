Перенести часть вёрстки с одного сайта на другой

Мы ищем профессионала, который сможет перенести часть оформления сайта с одного сайта на другой, при этом сохранив все стили (можно стили сохранить в отдельный CSS и устранить конфликты с уже существующим дизайном).

Всего необходимо перенести части с 4х страниц (ту часть, что ниже меню, но выше футера).

Ссылки находятся в этом документе: https://docs.google.com/document/d/1rKjE_5qbcmnhXQRv8BS_X_yrc0e6K56Fmax3lh_MY90/edit

От вас требуется знание CSS/HTML на должном уровне.

Прошу сразу указывать сроки и стоимость, если это возможно.