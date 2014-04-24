Перенести часть вёрстки с одного сайта на другой

Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно Сверстать и на тянуть дизайн на Bitrix. Со всеми функциями из макета. http://www.skidkatur.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем профессионала, который сможет перенести часть оформления сайта с одного сайта на другой, при этом сохранив все стили (можно стили сохранить в отдельный CSS и устранить конфликты с уже существующим дизайном).
Всего необходимо перенести части с 4х страниц (ту часть, что ниже меню, но выше футера).
Ссылки находятся в этом документе: https://docs.google.com/document/d/1rKjE_5qbcmnhXQRv8BS_X_yrc0e6K56Fmax3lh_MY90/edit
От вас требуется знание CSS/HTML на должном уровне.
Прошу сразу указывать сроки и стоимость, если это возможно.
- Похожие заказы
- $250HTML-верстка2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $1000
Бюджет по договоренности В связи с расширением штата, требуется удаленный верстальщик в штат, на полный рабочий день. Требования: - валидная, кроссбраузерная верстка - опыт кроссплатформенной верстки (адаптивность) - знание less css (не ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Всем привет. Требуется вёрстка несложного макета, включая выпадающий список, и небольшой PHP скрипт (а именно - связанный список, к примеру как этот http://ruseller.com/lessons/les184/example/index.html ) После выбора производителя (их будет около 15), должны появляться определенные модели ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется верстка одной странички по требованиям: 1. поддержка мониторов от 1024 точек (можно без особой адаптивности) 2. все стили в отдельном файле / файлах 3. все js скрипты в других файлах 4. бутстрап - можно 5. блок "контента" можно ...Завершен10 лет назад
- $100
Сверстать 6 страниц, примеры страниц прилагаются...Завершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется сверстать главную страницу интернет магазина маек https://dl.dropboxusercontent.com/u/82729316/Design/mayki-home.png Желательно организовать код придерживаясь одной из техник MCSS OOCSS БЭМ (в частности АНБ) css в LESS От вас примеры кода. И ориентировка по стоимости и срокам. Проект не срочный, важен уровень кода.Завершен10 лет назад
Нужна комплексная работа по написанию продающего текста и верстке самой страницы на WPPage. Опыт аналогичной работы и ссылки с примерами выполненных вами работ крайне желательны. Полное ТЗ во вложении, все вопросы через ЛС. В заявке указывайте вашу стоимость ...Завершен10 лет назад
Добрый день! На существующий сайт надо сверстать несколько страниц контента- будут размещены в текущем шаблоне. В перспективе интересует долгосрочное сотрудничество- регулярно будут ставиться задачи по обслуживанию нескольких сайтов на WPЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сверстать форму подписки с psd макета (пример во вложении). Код формы от smartresponder'a имеется. По сути, остается подогнать поля под форму, вставить кнопку, и настроить отображение текста в полях (1. шрифт 2. ...Завершен10 лет назад
- $10
Добавить на сайт под кнопки текст Отформатировать, сделать красиво (сайт готов, текст готов) Более подробно - во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, СберЗавершен10 лет назад