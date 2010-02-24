Переверстать немного 4 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок263 просмотра

Нужно немного переделать 4 страницы, работы на полчаса.

15 лет назад
AlyD
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт

    Есть сайт на Битриксе http://test.knorus.ru Нужно переверстать сайт согласно присланному мной дизайну, сделав блочную валидную верстку, кроссбраузерность (IE6+, Opera, Mozilla, Safari, Chrome). Сейчас от Вас нужны сроки и цены.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт на MODx или Danneo

    $100

    Предлагаю на выбор две системы: MODx или Danneo Нужно: Разместить Флэш-интро перед загрузкой сайта Сверстать из PSD-макета дизайн (эскиз прикреплен ниже) Сделать выпадающее меню Сделать сайт мультиязычным (3 ...

    MODX
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно сверстать PSD под Ave!

    $100

    Нужно сверстать PSD под cms Ave!. От Вас портфолио ранее выполненных работ. Стоимость 3000 руб + 1000 руб. установка на хост. Пишите в личку! Просьба обращаться ответственным исполнителям, один взялся в итоге ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка + программирование

    $20

    Нужна качественная верстка простого сайта плюс не сложное программирование. С учетом что сайт будет использоваться в основном в мобильных устройствах с тачскрин дисплеем. Программирование: При выборе пункта SELECT необходима смена фото и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вёрстка сайта

    $50

    Требуется сверстать сайт. Блочно, валидно, кроссбраузерно. Вёрстка резиновая. Всего будет 2 стр. от Вас стоимость и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется сверстать сайт. Блочно, валидно, кроссбраузерно. Главная страница в приложении. Всего будет 4 стр., остальные вышлю по запросу для оценки времени исполнения и стоимости.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Html вёрстка и доработка сайта

    Сайт http://j15.ru-habitat.com/ cms - joomla что нужно сделать 1 добавить элемент в горизонтальное верхнее меню (решения) справа от услуги, при наведении - всплывающее меню с перечнем отраслевых решений, ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Резка макета под джумлу

    Есть макет в psd. Задача - превратить его в шаблон под Джумлу. Требования: кросбраузерность, валидность, все моды компонентов и модулей должны быть в шаблоне. Из интерактивных компонентов будет блок новостей, и 3 блока ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переверстка сайта

    Нужно переверстать сайт: svak - ask.ru Нужны цены и сроки для двух вариантов: 1 - взять этот сайт и сделать его статичными html с текущей версткой, изменив url ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад