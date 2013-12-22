Требуется сверстать из PSD и прикрутить к сайту на ModX Evo личный кабинет пользователя. Всего нужна: маленькая форма регистрации (5 полей ввода), форма авторизации (2 поля ввода), форма подписки (1 поле ввода), форма личного кабинета ...
Переверстать шаблон с таблиц на div
Приветствую
Есть шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/9485.html
Исходники: psd и несколько страниц в html
HTML оказался состоящим из таблиц, нужно переделать на div-ы.
1
Нужно сделать две страницы с разными блоками в сайдбарах и центре.
Внешний вид блоков уже есть в исходниках на html.
2
Немного переделать шапку.
Флэш, который видно в заголовке, не используем.
В html уже сделано без флэш, но нужно вообще убрать картинки наушников и колонок.
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