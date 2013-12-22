Переверстать шаблон с таблиц на div

Приветствую

Есть шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/9485.html

Исходники: psd и несколько страниц в html

HTML оказался состоящим из таблиц, нужно переделать на div-ы.

1

Нужно сделать две страницы с разными блоками в сайдбарах и центре.

Внешний вид блоков уже есть в исходниках на html.

2

Немного переделать шапку.

Флэш, который видно в заголовке, не используем.

В html уже сделано без флэш, но нужно вообще убрать картинки наушников и колонок.