Переверстать шаблон с таблиц на div

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Завершен5 заявок243 просмотра

Приветствую

Есть шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/9485.html

Исходники: psd и несколько страниц в html

HTML оказался состоящим из таблиц, нужно переделать на div-ы.

1

Нужно сделать две страницы с разными блоками в сайдбарах и центре.

Внешний вид блоков уже есть в исходниках на html.

2

Немного переделать шапку.

Флэш, который видно в заголовке, не используем.

В html уже сделано без флэш, но нужно вообще убрать картинки наушников и колонок.

HTML
11 лет назад
for_art
Антон 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Everol
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11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
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Everol
30 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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