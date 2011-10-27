Переверстать шаблон сайта по минимуму

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка113 просмотров

Требуется переверстать меню сайта и вывод страниц.

Ссылка на сайт: http://миршаров.com

Подробности при личной переписке.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
ditoglez
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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