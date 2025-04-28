Переверстатть сайт и повесить на CMS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок53 просмотра

Добрый день.

Есть лендинг-сайт. Реальную ссылку сброшу потенциальному исполнителю для оценки, но примерно +- все в таком стиле и объеме, как тут - http://rovno-pol.by/

Нужно повесить сайт на CMS. CMS нашей компании (нет информации в интернете), сайт строится из модулей-блоков по типу конструктора через админку. У каждого модуля есть свой HTML, CSS, Javascript, PHP и переменные (системные и пользовательские). Получается макет делится на несколько горизонтальных блоков, каждый верстается отдельно в рамках своего модуля, потом через админку из модулей собирается сайт. Задача на 99% состоит заверстать эти модули, т.е. возможно "как есть" код не получится перенести, проще переверстать. По внутренним страницам сайт сложится автоматически из уже готовых модулей.

Есть небольшое видео по админке - https://www.youtube.com/watch?v=pFaSlmlc-1M - там показаны сами модули и принцип формирования сайта для общего понимания CMS.

В общем нужен человек, который переверстает главную страницу сайта и перенесет верстку (подвяжет) в модули CMS. По CMS все объясним, поясним. Если нет проблем с версткой, никаких проблем с выполнением задачи не будет.

CSSHTMLJavaScriptPHPВерстка блоковИнтеграция верстки
4 дня назад
itkreativ
40 лет
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 дня назад
$130
8 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
18 минут назад
145 отзывов
4 дня назад
herman_zuiakov
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
4 дня назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
27 отзывов
4 дня назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
12 отзывов(-3)
4 дня назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
24 минуты назад
4 отзыва
4 дня назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
4 дня назад