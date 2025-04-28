Требуется сверстать и натянуть макет карточки услуги на сайт, работающий на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить адаптивное отображение элементов и интеграцию всех функциональных компонентов, таких как ссылки и кнопки. Подробности о текущем состоянии проекта будут предоставлены после отклика.
Переверстатть сайт и повесить на CMS
Добрый день.
Есть лендинг-сайт. Реальную ссылку сброшу потенциальному исполнителю для оценки, но примерно +- все в таком стиле и объеме, как тут - http://rovno-pol.by/
Нужно повесить сайт на CMS. CMS нашей компании (нет информации в интернете), сайт строится из модулей-блоков по типу конструктора через админку. У каждого модуля есть свой HTML, CSS, Javascript, PHP и переменные (системные и пользовательские). Получается макет делится на несколько горизонтальных блоков, каждый верстается отдельно в рамках своего модуля, потом через админку из модулей собирается сайт. Задача на 99% состоит заверстать эти модули, т.е. возможно "как есть" код не получится перенести, проще переверстать. По внутренним страницам сайт сложится автоматически из уже готовых модулей.
Есть небольшое видео по админке - https://www.youtube.com/watch?v=pFaSlmlc-1M - там показаны сами модули и принцип формирования сайта для общего понимания CMS.
В общем нужен человек, который переверстает главную страницу сайта и перенесет верстку (подвяжет) в модули CMS. По CMS все объясним, поясним. Если нет проблем с версткой, никаких проблем с выполнением задачи не будет.
Выбранный исполнитель
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